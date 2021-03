Nella Bergamasca 22 punti vaccinali Partiti Ponte San Pietro e Zingonia

Vaccinazioni anti Covid, la mappa work in progress dell’Ats indica 22 sedi – 16 gestite dalle Asst, 6 dai privati – tra quelle già in funzione e quelle che si stanno ancora ultimando.

È una mappa work in progress, quella dei punti vaccinali in Bergamasca. Con un intreccio di sfide: dapprima gli over 80, poi gli insegnanti, sullo sfondo la vera campagna massiva. Al momento, l’ultimo «atlante» disegnato dall’Ats indica 22 sedi – 16 gestite dalle Asst, 6 dai privati – tra quelle già in funzione e quelle che si stanno ancora ultimando. «Per le sedi vaccinali – ha spiegato ieri Antonio Sorice, del coordinamento della campagna vaccinale di Ats Bergamo, durante la call con i sindaci, che da tempo chiedono una rete più capillare – sono ancora in corso alcuni sopralluoghi. L’obiettivo è mantenere al massimo la prossimità per i cittadini al fine di ridurre il più possibile i disagi. È in corso di definizione l’apporto dei privati e di quanti possono contribuire alla campagna massiva, come canali paralleli e non preferenziali».

Da ieri intanto sono partiti i centri vaccinali degli Istituti ospedalieri bergamaschi, all’interno del Policlinico San Pietro e del Policlinico San Marco: due snodi strategici per servire porzioni del territorio finora sguarnite, cioè l’Isola (dove è attesa, probabilmente dal 22 marzo, l’apertura della sede al centro commerciale Continente di Mapello, che sarà gestita dall’Asst Bergamo Ovest) e l’imbocco della pianura (qui è attesa anche la partenza del centro vaccinale al Cus di Dalmine, sempre a cura dell’Asst Bergamo Ovest). I due ospedali degli Iob sono in campo per le vaccinazioni al personale scolastico, con un ritmo complessivo attuale di quasi mille persone al giorno, che arriverà nelle prossime settimane sino a quota 2.200 inoculazioni quotidiane.