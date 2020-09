Nell’ultimo mese stroncati 36 mini focolai Da metà agosto trend stabile - Infografica

Nell’ultimo mese in provincia di Bergamo sono stati stroncati sul nascere 36 focolai di coronavirus. Prima di allarmarsi leggendo la parola «focolaio» è doverosa una spiegazione: l’Istituto superiore di sanità utilizza questo termine in presenza di «due o più casi positivi tra loro collegati». Il «collegamento» tra i casi è la parola chiave. Prima si interviene, prima si riesce ad evitare che il contagio si diffonda in modo esponenziale come avvenuto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. In quelle settimane - senza controlli, misure di protezione individuale e limitazioni dei movimenti - il coronavirus ha avuto massima libertà. Tutti conoscono i drammatici esiti dell’improvvisa ondata.

Prima il lockdown, poi il massiccio utilizzo di mascherine, gel igienizzante e distanziamento, a cui va aggiunto anche un aumento dei tamponi, sono stati fondamentali per mantenere sotto controllo la trasmissione del virus. I dati pubblicati nel report settimanale realizzato dalla Protezione civile lombarda in collaborazione con tutte le Ats del territorio confermano che la Bergamasca è tra le province che meglio riescono ad arginare i focolai. Anzi, sarebbe meglio definirli «mini focolai», perché proprio grazie all’intervento del sistema di sorveglianza di Ats nell’ultimo mese si è riusciti a scovare i positivi e a isolarli prima che diffondessero il contagio.