Newsweek «premia» Bergamo Il Papa Giovanni tra i migliori al mondo

È il fiore all’occhiello della Bergamasca, la gente orobica lo sente come «suo», l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E ora c’è un motivo in più per l’orgoglio locale (e soprattutto per chi in questa struttura sanitaria ci lavora, in particolare in questi tempi convulsi da emergenza coronavirus): l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato inserito dalla rivista americana Newsweek nell’elenco dei migliori ospedali del mondo. Ed è in realtà la sanità italiana ad essere molto ben rappresentata tra le eccellenze mondiali inserite in classifica dalla rivista americana, con l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo piazzato anche in una posizione di tutto rispetto.

Sin dalla sua fondazione (che risale al 1933), Newsweek ha riportato i progressi della medicina e della scienza. Ora, per il secondo anno consecutivo, Newsweek, in collaborazione con la Statista Inc. compagnia di ricerca sui global data, ha stilato la classifica dei migliori ospedali di 21 Paesi del mondo: Usa, Canada, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Svizzera, Olanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Israele, Corea del Sud, Giappone, Singapore, India, Thailandia, Australia e Brasile. La classifica si basa su indicazioni di professionisti della medicina, esiti di sondaggi sui pazienti e su indicatori «chiave» di diverse prestazioni mediche. Oltre alla classifica dei «Top 100», la rivista statunitense ha fatto anche una classifica dei «campioni nazionali», di quegli ospedali definiti «generalisti» Paese per Paese, e nei migliori 10 per l’Italia ha inserito l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è al settimo posto, prima dell’ospedale Borgo Trento di Verona, prima del Policlinico San Matteo di Pavia e prima anche dell’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, e dopo il Policlinico Universitario Gemelli, il Sant’Orsola Malpighi di Bologna, l’Humanitas di Milano, l’ospedale San Raffaele di Milano e l’Azienda ospedaliera di Padova. Al primo posto di questa classifica c’è il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, che, peraltro, figura anche al 47° posto nella classifica dei migliori 100 del mondo. Una importante medaglia» quindi questo piazzamento «mondiale» del Papa Giovanni, di Bergamo che si ritrova su Newsweek citato insieme ai «mostri sacri» della sanità mondiale come il Johns Hopkins Hospital, l’israeliano Sheba medical center che è vicino a Tel Aviv, o il Cleveland Clinic.