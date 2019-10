Nidi gratis, ancora due giorni per chiedere le agevolazioni

In attesa di provvedimenti governativi promessi dalla ministra delle Pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti, ricordiamo, a chi non ha ancora fatto domanda avendone diritto, che ci sono ancora risorse (sui 37 milioni complessivi messi a disposizione) e che c’è tempo sino alle ore 12 di venerdì 25 ottobre per chiedere di usufruire della misura Nidi Gratis 2019-20, iniziativa promossa dalla regione per sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro. L’obiettivo è di azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e micro-nidi pubblici o in posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione dal Comune.