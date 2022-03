Ninetta, ha cent’anni la benzinaia (e decana) di Calvenzano

Tanti auguri, Ninetta. Traguardo del secolo tagliato nella giornata di sabato 12 marzo per Maddalena Blini, per tutti Ninetta, la decana di Calvenzano che ha festeggiato alla casa albergo «Maria Immacolata». I giovani no, ma chi è un po’ più su d’età si ricorda di quando si recava a fare il pieno al distributore di carburanti di Ninetta e di suo figlio Roberto, titolari dell’impianto che aveva sede in via Treviglio , situato (giusto per dare un riferimento) nello stabile dove per molti anni c’è stata la filiale locale della Banca Agricola Mantovana, ora trasferita altrove.