«Noi “forzati” delle consegne a domicilio siamo esposti al rischio del contagio»

«Quei clienti senza mascherina e guanti con sigaretta e denaro in mano: un rischio per tutti». Le difficoltà di un mestiere già duro e poco pagato che ora diventa anche pericoloso.

Food Delivery, la consegna a domicilio dei pasti, per dirlo nella lingua di Dante. In questo periodo è spesso un’ancora di salvezza per molte famiglie che possono ottenere pasti già pronti a casa, ma visto dalla parte dei lavoratori, il mestiere, già duro di per sé, ora è anche tra quelli più esposti al contagio.

Sono molti i fattorini che hanno paura. È il caso di Matteo – nome di fantasia per mantenere l’anonimato – che ha scritto una lettera per parlare della sua esperienza: «Sono un rider, un fattorino, un Pony pizza insomma – scrive il giovane –. Chiamatemi come volete, il succo è quello: consegno cibo a casa della gente» . Matteo racconta che «nella grande maggioranza dei casi, quando vado a consegnare, i clienti si presentano senza mascherina e guanti . A volte mi trovo gente che si presenta con tanto di sigaretta in mano, per poi usare il Pos o darmi i contanti con la stessa mano che con la quale stanno fumando. Cosi non va bene, rischiamo di diventare anche potenziali veicoli di virus perché poi, quello stesso denaro o quello stesso Pos, vengono maneggiati sia da noi che da altre persone».