Novità per Leolandia: nuovi allestimenti e spettacoli

Continuano i festeggiamenti per il 50° anniversario di Leolandia che a Capriate dal 25 settembre si trasformerà nel magico mondo di HalLEOween. Ad attendere grandi e piccini, una simpatica banda di streghette pasticcione, zucche colorate, allegri fantasmini e tanti altri personaggi tutti da scoprire.Tra gli ospiti i protagonisti del nuovo musical «Accademia dei Vampiri», simpatici insegnanti che mostreranno ai piccoli ospiti, tra effetti speciali e acrobazie mozzafiato, come si diventa dei veri vampiri!

I cambiamenti sono in tutto il parco: l’ingresso sarà animato da un gigantesco pentolone magico e all’interno del parco si potrà visitare l’unica città del Far West infestata dai fantasmi, che non perderanno l’occasione di fare qualche divertente scherzetto. Risate garantite anche al Festival delle Scope Magiche, alle prese con le lezioni dell’accademia di volo, mentre per i più golosi, imperdibili le proposte dello street food con i dolci tipici di questo periodo: mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, marshmallow e «pozioni magiche» per gli adulti al gusto di birra e vin brulé!