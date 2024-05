Nuovi temporali, ancora rischio maltempo e forti nubifragi

Chi sperava in una maggiore stabilità del tempo in chiusura di maggio dovrà purtroppo ricredersi. La saccatura atlantica responsabile dei forti temporali e delle grandinate degli ultimi giorni continuerà a spingere masse d’aria fredda verso il Mare del Nord rinnovando una circolazione di bassa pressione che a tratti affonderà le sue radici anche sull’Italia. Un primo impulso instabile è arrivato già nella giornata di lunedì 27 maggio poi una breve pausa nemmeno per tutti e tra giovedì e venerdì c’è il rischio di una nuova forte ondata di maltempo che potrebbe poi proseguire fino al primo weekend di giugno, quello della Liberazione .

Tempo instabile già da martedì

Ma vediamo che cosa si prevede nel dettaglio nei prossimi giorni. Nella giornata di martedì 28 maggio la piccola saccatura formata dal fronte di lunedì insisterà ancora sull’Italia Nord orientale stimolando dei temporali localmente forti al mattino ma poi via via più isolati seppur ancora possibili fino al tardo pomeriggio o le prime ore della sera. Qualche temporale interesserà anche il Centro e il Sud ma saranno temporali pomeridiani. Il Nordovest e in generale tutta la fascia tirrenica e le Isole maggiori dovrebbero vedere più sole. Le temperature saranno in lieve e contenuto aumento al Nord, in lieve calo altrove.