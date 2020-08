Nuovi volti nei capolavori del Caravaggio Sono quelli dei nonni della casa di riposo

«I giovani belli sono incidenti di natura ma gli anziani belli sono opere d’arte». Questa frase di Eleanor Roosevelt, scelta per aprire il libro fotografico in fase di realizzazione, ha letteralmente preso vita alla casa di riposo di Cologno al Serio, la Fondazione Rsa Vaglietti Corsini. Dove gli anziani ospiti, ma anche operatori e volontari, si sono prestati a fare da modelli diventando protagonisti viventi di trenta capolavori di Caravaggio, riprodotti minuziosamente in ogni dettaglio.

Un progetto dal forte valore simbolico ed educativo, chiamato «Ombre e luci», che sta prendendo forma nella ex ghiacciaia della cascina che ospita il centro diurno integrato, per l’occasione trasformata in set fotografico.