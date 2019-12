Nuovi voucher per gli asili nido e bonus lavoro ai neopapà

Dalla settimana di congedo per i neo papà al bonus per comprare il latte artificiale. Dai fondi per i figli di vittime del femminicidio, ai corsi per i professori sul bullismo. È composto da misure variegate, il pacchetto per la famiglia inserito nella legge di bilancio. Per ora resta una promessa l’introduzione di un assegno unico per i figli fino ai 18 anni, che dovrebbe arrivare nel 2021. Ma dal primo gennaio del 2020 arrivano 600 milioni in più per aiutare le famiglie. Diverse novità arrivano per gli asili nido. La manovra stanzia 2 miliardi e mezzo per i Comuni per aumentare i posti al nido, dando priorità alle aree più disagiate e alle periferie.