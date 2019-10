Nuovo stadio, verso un’altra variante Servirà per sistemare la tribuna Ubi

«Credo che questa opera sia il riconoscimento della tradizione calcistica e sportiva di una società che non meritava uno stadio come il vecchio comunale». Francesco Valesini, assessore alla Riqualificazione urbana, raccoglie la palla e la rimanda nel campo dell’Atalanta. «Siamo pronti e disponibili a ragionare con loro sulle successive fasi di riqualificazione del Gewiss Stadium». In primis la tribuna di viale Giulio Cesare, ora Ubi: «Servirà probabilmente una variante (ne era servita già una per il parcheggio sotterraneo ndr), e sarà la sesta volta che torneremo in aula sulla questione stadio», spiega alla platea di tifosi nerazzurri dell’Ata, Associazione tifosi atalantini, in un incontro all’oratorio San Paolo moderato da Fabio Gennari.