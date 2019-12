Olimpiadi 2026, stanziati i fondi anche per la Trescore-Entratico

«Impegno mantenuto». Antonio Misiani, viceministro all’Economia, comunica così l’approvazione, da parte della Commissione bilancio con parere favorevole del governo, di un emendamento che stanzia 970 milioni di euro per gli interventi nei territori interessati dalle Olimpiadi invernali del 2026: queste risorse serviranno a finanziare anche la variante alla statale 42 fra Trescore Balneario e Entratico. «Per Bergamo – aggiunge Misiani – una gran bella notizia». Per Bergamo e in particolare per tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono l’unica via di collegamento fra la città, la Val Cavallina e l’Alto Sebino: oggi quando va male a causa di un piccolo incidente oppure, come venerdì 6 e domenica 8 dicembre in occasione delle partenze e dei rientri legati al finesettimana dell’Immacolata, per percorrere la distanza che separa Bergamo da Lovere, poco più di 40 chilometri, servono almeno due ore.