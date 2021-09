Operaio o allevatore? Per Omar la fatica è doppia: «Ma sono felice»

Giovane, con una forte passione per il proprio territorio e per gli animali e senza paura di far fatica e lavorare. Questo l’identikit di Omar Micheli, 25 anni, titolare dell’Azienda agricola «Paer» di Algua, la new entry alla Fiera zootecnica tenutasi mercoledì 22 settembre a Serina. Diplomato in meccanica e operaio dell’Officina Meccanica Cortinovis ad Ambriola, frazione di Costa Serina, il giovane di Algua (precisamente della frazione di Pagliaro) da circa 5 anni ha deciso di seguire la propria passione, creando così la propria azienda agricola e portandola avanti parallelamente con il lavoro in fabbrica.

«Ho sempre avuto la passione per gli animali, fin da piccolo – racconta Omar – e negli anni alcuni miei amici hanno iniziato a lavorare nelle attività di famiglia di allevamento e agricoltura. Così, nonostante io faccia il tornitore a tempo pieno, con turni anche di 8-10 ore, qualche anno fa ho deciso di buttarmi e iniziare ad allevare gli animali, seguendo la mia passione. All’inizio avevo animali piccoli, poche pecore, due mucche e qualche asino, ora invece ho diverse mucche, vitelli, 8 asini e un centinaio di conigli».