Ordine dei medici, rieletto Marinoni «Va rivista l’organizzazione sanitaria»

Guido Marinoni si conferma presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo. La sua lista «Medici per tutti» vince le elezioni 2020, segnate dal record assoluto di affluenza nella storia dell’Ordine: ieri lo spoglio, che restituisce una vittoria con ampi margini per Marinoni e la sua squadra .

Su un totale di 1.424 votanti, «Medici per tutti» ha raccolto 779 voti contro i 301 espressi a favore della lista «Bergamo» guidata dal responsabile di Senologia del Papa Giovanni, Privato Fenaroli. La somma dei voti accordati alle due liste non corrisponde al totale di chi s’è recato alle urne per il particolare sistema di voto: nel conteggio sono stati inclusi anche i voti per l’albo degli odontoiatri, oltre alle schede nulle e bianche. «Siamo orgogliosi per questo grande risultato – sono le prime parole di Marinoni –: premia l’alta rappresentatività della nostra lista, formata dall’intera galassia di professionisti che lavorano nel nostro mondo: dai medici degli ospedali ai medici di famiglia, dai colleghi che lavorano nelle Rsa a quelli degli hospice. Sentiamo naturalmente sulle spalle la responsabilità che quest’ampia vittoria ci assegna. Lo straordinario risultato delle elezioni così come l’affluenza record indurrà le istituzioni ad ascoltarci, e a prestare attenzione alle istanze che porteremo sul tavolo già nei prossimi giorni».