Orio al Serio, Ryanair rimane a terra

Da 190 a 70 voli alla settimana

Ryanair taglia, in attesa di tempi migliori. Dal 22 novembre al 5 dicembre la compagnia irlandese riduce di oltre il 60% i voli in partenza da Orio al Serio per destinazioni internazionali e (ohibò) nazionali, il solo segmento che in questi mesi difficili sembrava dare segni di ripresa.