Orio riparte, a bordo pieni 3 posti su 4 Controlli severi, ma rapidi

Vamos! Orio riparte da Ryanair e gli irlandesi ripartono dalla Spagna. Se il network entrerà in piena attività dal 1° luglio con un’offerta via via in crescendo, sullo scalo bergamasco si comincia una decina di giorni prima, e per Sacbo non è una ripartenza qualsiasi. Vero che prima hanno aperto le danze Wizzair e Volotea, ma gli irlandesi volanti sono un’altra cosa, anche solo perché da soli rappresentano l’80% del traffico dello scalo. Per questo il ritorno di 7 voli in una domenica (finalmente calda) d’estate è un piccolo evento dopo l’incubo del Covid-19.