Osio Sotto, caduta da oltre tre metri Lattoniere di 56 anni in gravi condizioni

Lo hanno trovato a terra con una profonda ferita al viso, e in una chiazza di sangue: l’uomo, 56 anni, lattoniere di Grignano, frazione di Brembate, è caduto da un’altezza di circa tre metri e mezzo mentre installava un profilo in metallo a una tettoia, sul retro di un albergo situato sulla strada provinciale che collega Boltiere con Brembate, nel territorio di Osio Sotto. L’infortunio attorno alle 15,30 di giovedì 27 agosto, nel piazzale posteriore dell’hotel del Brembo.

Le condizioni del lavoratore sono serie, anche se non ha mai perso conoscenza nonostante la violenta caduta. Per far luce sulla dinamica dell’infortunio – al quale non ha assistito nessuno – sono intervenuti i carabinieri della stazione di Osio Sotto e i tecnici di Ats Bergamo.