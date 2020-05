Ospedali di Seriate, Alzano e Treviglio La bella notizia: terapie intensive vuote

Da giovedì 14 maggio, zero pazienti Covid nelle terapie intensive delle Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest: nei giorni più terribili dell’epidemia in Bergamasca, i dati erano ben diversi. Negli ospedali dell’Azienda che fa capo al «Bolognini» di Seriate, il picco dei malati Covid in rianimazione è arrivato a 27; in quella che fa capo al presidio di Treviglio, a 17. Al «Papa Giovanni», sono stati ricoverati in terapia intensiva fino a circa 100 persone contagiate dal virus: oggi sono un terzo, 33.

All’Humanitas Gavazzeni, ieri erano sette (di cui tre in attesa dell’esito del tampone), mentre nei giorni peggiori si è arrivati a 33; nei Policlinici di Ponte San Pietro e Zingonia, sono tre: uno a Ponte, due (già però negativizzati al virus) a Zingonia. Al massimo, nei due presidi in rianimazione ci sono state 22 persone.