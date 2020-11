Ospedali, più posti letto per il coronavirus Nella Bergamasca si passa da 400 a 730

Dagli attuali 400 posti letto Covid, tutti già pieni, a 730: 330 in più per un incremento dell’82,5%. La sanità bergamasca - pubblica e privata - fa quadrato di fronte alla seconda ondata e si prepara «nel caso anche ad un ulteriore incremento di posti, come richiesto dalla Regione» spiega Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats, al termine del vertice con le realtà ospedaliere del territorio. «Questi 330 posti saranno gradualmente messi a disposizione da qui al 14 novembre, secondo i piani delle singole strutture. Un numero analogo al livello medio offertoci dalle realtà ospedaliere fuori provincia durante l’emergenza di marzo e aprile: abbiamo usato questo parametro». Per il momento, perché il direttore generale della Sanità lombarda, Marco Trivelli, ha detto chiaro e tondo che per evitare l’implosione del sistema servono 2.500 posti letto in tutta la regione da qui a pochi giorni. Massimo una settimana.