Over 80, da venerdì vaccinazioni anche al centro di Antegnate

Inizia venerdì mattina, 26 febbraio, la campagna di vaccinazione anti - Covid per gli over 80 anche nel punto di somministrazione al centro commerciale Antegnate Gran Shopping, mentre quello già pronto di TreviglioFiera sarà attivato dalla prossima settimana. La data di apertura dei due hub era stata stabilita per il primo marzo, ma la necessità di anticipare i tempi ha indotto Ats Bergamo e Asst a coordinarsi e organizzare in anticipo le operazioni almeno ad Antegnate, iniziando da domani con le vaccinazioni degli anziani, in seguito da estendere al resto della popolazione di competenza dell’Asst Bergamo Ovest. In uno spazio di 400 metri quadrati dell’hub di Antegnate, un punto vendita sfitto, sono state sistemate le 8 postazioni che dovrebbero garantire l’affluenza di 500 persone al giorno e a pieno regime, come evidenziato in un filmato su Facebook dell’Asst, di 1.500 utenti al dì.