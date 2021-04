Over 80, in tre giorni vaccinazione per 6.500. Dal 7 all’11 aprile solo i prenotati

Bertolaso: «Accesso per chi ha già fatto la registrazione su Aria e non ha ricevuto sms». Gli altri possono riservare uno slot con Poste.

L’imperativo è correre, e allora la Bergamasca ingrana la quinta: con lo sprint pasquale avviato per accelerare le somministrazioni dei vaccini antiCovid agli anziani over 80 si punta ad arrivare in totale, tra le somministrazioni effettuate ieri a Bergamo e provincia, nei vari punti messi a disposizione per questa fascia d’età, e quelle fissate per oggi e domani, a un totale di 6.499 somministrazioni (nel dettaglio all’Asst Papa Giovanni, con i punti Fiera, Sant’Omobono e San Giovanni Bianco 1.845; all’Asst Bergamo Est 4.028 e 626 all’Asst Bergamo Ovest per la sola giornata di sabato 3 aprile, ma anche qui le vaccinazioni continuano domenica 4 aprile e lunedì 5).