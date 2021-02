Covid, vaccini agli over 80 da giovedì Da lunedì le prenotazioni (anche in farmacia)

Da lunedì 15 febbraio per gli oltre 70 mila anziani ultraottantenni si apre la possibilità di presentare la propria adesione alla campagna vaccinale antiCovid: in tutta la Lombardia gli anziani over 80 sono oltre 760 mila, vanno esclusi però quanti sono ospiti dalle case di riposo, perché per loro è già partita da tempo la campagna vaccinale direttamente nelle Rsa.

L’avvio delle somministrazioni partirà da giovedì 18 febbraio: da oggi, intanto, le adesioni possono essere presentate al proprio medico di base, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale appositamente dedicato di Regione Lombardia : con l’adesione non si ottiene immediatamente l’appuntamento, ma si dovrà attendere poi una conferma telefonica o via sms, entro 48 ore; contestualmente alla prima somministrazione verrà poi comunicata anche la data del richiamo.