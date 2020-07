Parcheggi, disco orario nei quartieri Parte da Carnovali il piano del Comune

Bergamo, nuova ordinanza per regolamentare la sosta dell’area di fronte a via Autostrada. L’assessore Zenoni: «Soluzione per evitare che i pendolari lascino l’auto da mattina a sera».

Parte dal quartiere Carnovali il piano del Comune di Bergamo per porre un argine all’assedio delle auto in periferia. Un’area emblematica, tra le più utilizzate dai pendolari diretti a Milano in car pooling oppure in centro via bus o a piedi. E quindi tra le zone più soggette al parcheggio (non sempre) selvaggio. Un problema che si pone soprattutto di lunedì, quando il nuovo piazzale di via Spino è occupato dai banchi del mercato.

La nuova ordinanza emanata da Palafrizzoni però non riguarda il piazzale, «salvato» almeno per ora, ma il parcheggio nell’area che si affaccia su via Autostrada. «Sosta regolamentata tramite disco orario, dalle ore 8 alle ore 19 dei giorni feriali e per un tempo massimo di 3 ore, eccetto negli spazi già riservati» - si legge nel testo.