Parchi, sanificazione dei giochi «contesi» Bergamo, dal 29 torneranno liberi

Nei parchi cittadini, in questi giorni, non sono mancate le tensioni. Da una parte i genitori «trasgressori», che non hanno esitato a strappare i nastri-transenne pur di far salire il figlio sullo scivolo. Dall’altra i genitori «ligi», intervenuti per far rispettare le regole. È ancora in vigore, infatti, il divieto di usare i giochi nelle aree comunali attrezzate, secondo le disposizioni anti-Covid.

A Palafrizzoni si sono moltiplicate le segnalazioni di comportamenti diciamo non proprio edificanti da parte degli adulti, ma dal 29 giugno qualcosa inizia a cambiare: altalene e cavallini non saranno più una tentazione proibita per i più piccoli, ma torneranno, gradualmente, a essere oggetto di svago e divertimento. «Abbiamo trovato l’accordo con Aprica per la pulizia, e quindi via via i giochi torneranno agibili», annuncia l’assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi.