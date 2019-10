Parco del Serio, cicogne al sicuro Brebemi stanzia 218 mila euro

I fondi serviranno per la realizzazione dei due progetti di salvaguardia e riqualificazione ambientale e si aggiungono ad altri contributi per le compensazioni ambientali a seguito della realizzazione dell’autostrada A35.

La realizzazione di nuove opere di difesa spondale del Serio in aree limitrofe all’autostrada Brebemi e un intervento di miglioramento sul Centro cicogne di Romano. Saranno realizzati con il nuovo contributo di 218 mila euro che la Brebemi ha deciso di assegnare al Parco regionale del Serio per la realizzazione dei due progetti di salvaguardia e riqualificazione ambientale. E che si aggiunge ad altri contributi per le compensazioni ambientali a seguito della realizzazione dell’autostrada A35.