Parking Fara: «Ritardi e costi illogici» L’autorità anticorruzione chiede spiegazioni

Otto pagine pesantucce. Si parla di «ritardi gravi e ingiustificati», di «illogicità e contradditorietà» dei costi, di «gravissimi inadempimenti» nelle procedure. La relazione dell’Anac sul «Parking Fara» è arrivata come una doccia fredda a Palafrizzoni. L’amministrazione Gori si aspettava a breve un’archiviazione dell’indagine partita un anno e passa fa da una segnalazione inviata dagli allora consiglieri comunali dei 5 Stelle. Rassicurata anche dalle dichiarazioni in aula dell’ex sottosegretario Carlo Sibilia (anche lui grillino), per il quale «il parcheggio era tutto in regola».