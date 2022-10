Parlamento, il primo giorno dei nove bergamaschi e la gran rinuncia di Calderoli - Le foto

Tanta emozione per i debuttanti, che di fatto sono solo due, entrambi di Fratelli d’Italia - Giulio Terzi di Sant’Agata (che però alle spalle ha una corposa esperienza di governo essendo stato ministro degli Esteri con Monti) e Andrea Tremaglia -, ma anche per chi è al bis se non al tris. Perché di fatto il primo giorno in Parlamento è sempre il primo giorno in Parlamento.