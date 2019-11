Parre ricorda Claudio Scarpellini Inaugurata la parete di arrampicata

«Voglio qualcosa che renda Claudio presente per sempre a Parre, – queste la parole dello zio Lucio Verzeroli al parroco di Parre – vorrei creare una palestra di arrampicata che rimanga a memoria della sua grande passione per la montagna». Detto e fatto, poche parole e la generosità di una famiglia per ricordare la bellezza della sfida a se stessi per andare sempre un po’ più in alto: così nasce la parete allestita all’oratorio di Parre a cura di Giorgio Masserini, istruttore che terrà anche i corsi per bambini, ragazzi e adulti che vogliono imparare l’arte dell’arrampicata: «Nell’attrezzare questa parete – ha spiegato Giorgio Masserini – ho pensato prima di tutto a chi vuole imparare e ho realizzato vie facile e anche vie un po’ più difficili. Un percorso che parte da zero e che potrà in futuro essere modificato. Ciò che raccomando a tutti è la sicurezza, in sicurezza ci si diverte, senza sicurezza si rischia tanto».