Parre, torna la sagra degli Scarpinocc: tre giorni a tutto gusto dal 20 al 22 agosto

Dita allenate, ricetta collaudata e, su tutto, la voglia di recuperare il tempo perduto. A Parre si respira aria di grande festa: dopo il forfait dello scorso anno, la Pro loco è pronta a dare il via alla prossima edizione della sagra degli Scarpinocc, iniziativa che da oltre 54 anni dispensa allegria e qualche boccone di tradizione a centinaia di migliaia di buongustai. La manifestazione è in programma da venerdì 20 a domenica 22 agosto (cucine aperte tutte le sere dalle 19): per via delle misure di prevenzione anti-Covid, il Pala don Bosco dell’oratorio potrà ospitare una platea ridotta, composta da «soltanto» 300 persone sedute all’interno, e 700 all’esterno. Ma poco conta: la voglia di tornare ai fornelli è tanta, e cuoche e cuochi – i 30 volontari addetti alla produzione dei famosi ravioli - stanno già scaldando le dita e rispolverando la ricetta, ovviamente quella originale. La prelibatezza made in Val Seriana deve il suo nome a quella particolare forma – di scarpa, appunto – che ricorda le calzature artigianali di panno un tempo confezionate dalle donne del paese per figli e nipoti. Attenzione a non confondere gli Scarpinocc con i casoncelli: il prodotto tipico di Parre ha un rigoroso cuore di magro.