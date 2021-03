Parzanica resta a via unica «Il raccordo non è sicuro»

Frana, quattro ipotesi per uscire dalle tre settimane di isolamento. Il sindaco di Tavernola: il problema non va sottovalutato.

Da tre settimane la comunità di Parzanica è isolata, collegata al resto del mondo solo tramite una strada agrosilvopastorale asfaltata a tempo di record e un’altra di ripiego, la mulattiera di Portirone; la sponda bergamasca del Lago d’Iseo è tagliata a metà; il collegamento tra Vigolo e Parzanica, a pochi chilometri di distanza, è impedito da pesanti newjersey in cemento armato che delimitano il tratto in cui sono formate spaccature e crepe larghe più di 15 centimetri; la strada tra Tavernola e Parzanica, chiamata «raccordo», è completamente chiusa dalla sera di lunedì 22 febbraio. In questo quadro a tinte fosche, novità positive potrebbero arrivare entro metà settimana.