Patenti ed esami di guida Arriva una nuova proroga

Nuove scadenze e proroghe per patenti, revisione dei veicoli ed esami di guida. Da questa settimana è infatti entrato in vigore il regolamento europeo 2021/267 che posticipa le scadenze dei documenti sopracitati per consentire a trasportatori e automobilisti alle prese con le restrizioni anti Covid di mettersi in regola senza rischiare assembramenti negli uffici competenti.

La novità più importante del documento approvato tre settimane fa dal Parlamento e del Consiglio europeo riguarda la proroga di dieci mesi per i rinnovi (patenti) e i controlli (revisione mezzi) in scadenza tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Come riportato dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, le patenti scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 sono valide fino al 29 luglio 2021 (90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, fissata al 30 aprile 2021); quelle in scadenza tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono valide ancora 10 mesi dopo la scadenza normale.