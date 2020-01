Patenti lumaca, in arretrato 7 mila esami «Da febbraio 600 in più al mese»

I vertici della Motorizzazione alle autoscuole: «Rinforzi in prestito e dalle graduatorie di enti». I parlamentari Carnevali (Pd), Belotti e Pergreffi (Lega) sollecitano incontro col prefetto e concorsi «territoriali».

Settemila esami di guida arretrati, con tempi di attesa tra i 4 e i 5 mesi. Sono i numeri «freschi» - aggiornati all’8 gennaio - dell’«emergenza» Motorizzazione dati ieri da Giorgio Callegari, direttore generale territoriale del Nord Ovest, alla sessantina di titolari di autoscuole (in rappresentanza di 90 attività sulle 120 presenti in tutta la provincia) che ha partecipato all’incontro organizzato a Treviglio dalla segreteria provinciale Unasca (Unione nazionale autoscuole) per fare il punto sulla situazione dell’Umc di Bergamo. Un vertice molto partecipato perché oltre che di problemi (ben noti) si è parlato anche di soluzioni.