Pedoni investiti sulle strisce pedonali La lettera: «Norma non ascoltata»

A scriverla Vanni Invernici che parte da alcuni numeri: «Secondo i dati Istat nel 2018 in Italia 612 persone sono state investite e uccise da un’auto, quasi due pedoni al giorno, un numero impressionante, purtroppo in crescita rispetto al 2017. I morti sulle strisce pedonali sono passati dal 15% al 18%».

«Oltre alla velocità, la causa principale della strage è soprattutto la distrazione derivante dall’uso dissennato e criminale del telefonino: una mano sul volante e nell’altra il cellulare! Ma anche strisce pedonali nella maggior parte dei casi ormai sbiadite, o posizionate in zone non adeguatamente illuminate, o proprio a ridosso degli incroci, in barba a quanto previsto dal Codice della strada. Desidero evidenziare però una causa molto sottovalutata o addirittura ignorata dagli addetti ai lavori: la posizione dei parcheggi (delimitati da strisce blu, bianche o gialle) troppo a ridosso dei passaggi pedonali, cosa che impedisce la reciproca visibilità tra pedone e automobilista. Il primo, quando si accinge ad attraversare, è costretto a «sporgersi» pericolosamente verso la carreggiata, il secondo si accorge del pedone all’ultimo momento, soprattutto se lo stallo occupato da un veicolo in sosta è in direzione di marcia. Ne consegue che, se l’automobilista non procede con assoluta prudenza, a bassa velocità e massima attenzione, l’impatto spesso risulta fatale».