Per la scuola una falsa partenza Bergamo, i presidi: ora dateci certezze

La scuola diventata terreno di scontro politico, l’inizio delle lezioni in presenza posticipate all’11 e i dirigenti scolastici che chiedono più certezze per i propri studenti. Nella notte tra lunedì e martedì è arrivata la decisione, da parte del Governo, di non far rientrare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado in classe domani, ma di posticipare il ritorno a lunedì prossimo (per il momento). «Sono molto amareggiata - dice Gloria Farisé, dirigente del liceo linguistico Falcone e presidente provinciale di Anp, l’Associazione nazionale presidi - dal fatto che la scuola sia diventata un terreno di scontro, sia politico che tra Stato e Regioni. Erano tutti concordi che la scuola fosse molto importante, soprattutto in un momento come questo. E noi eravamo contenti che finalmente la scuola potesse essere al centro di un ragionamento politico. È vero, ci sono stati interventi importanti a sostegno degli istituti, ma poi miseramente non si ha il coraggio di decidere o una ripartenza o un’interruzione decisa. Tre giorni di attesa a cosa servono? Si abbia il coraggio di prendere delle decisioni».