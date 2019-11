«Per una strada più vivibile e sicura» Scatta la Zona 30 in via Tiraboschi

In via Tiraboschi scatta il limite di velocità di 30 km orari. Virgilio Appiani, dirigente del Comune ha firmato l’ordinanza che entrerà in vigore nel giro di qualche giorno. L’obiettivo di Palazzo Frizzoni è «migliorare la vivibilità dei luoghi e aumentare il livello di sicurezza stradale».

Si sono da poco conclusi i lavori con il rifacimento dei marciapiedi, ora larghi da 3 metri e 80 sino a 5 metri e mezzo e il conseguente restringimento delle corsie di marcia. Intervento quest’ultimo che ha indotto il Comune a disporre una limitazione della velocità. Lo scorso 26 settembre un motociclista settantenne è finito sotto la ruota posteriore di un autobus snodato Atb e per le ferite gravissime ha perso la gamba, parzialmente amputata. Secondo Palafrizzoni il rischio maggiore di incidenti avrebbe però poco a che vedere con la velocità dei mezzi in circolazione quanto con l’intensità del traffico lungo la via. «Il fatto che si siano verificati sinistri occasionali può suggerire una maggior tutela ma non è una criticità della via, il vero problema è che la gente tende ad attraversare come vuole perché è una via centrale e trafficata. Per cui un provvedimento volto a garantire maggior sicurezza in pieno centro mi trova d’accordo», dice l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni.