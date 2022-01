Pericoli per i viaggiatori: di notte a Romano chiude la sala di attesa della stazione

Gli spazi aperti al pubblico, compresa la sala di attesa, nella stazione di Romano, resteranno chiusi tutti i giorni dalle 22 alle 6. Il provvedimento è stato messo in atto da Rete ferroviaria italiana senza che il sindaco fosse costretto a una specifica ordinanza comunale. Il primo cittadino, Sebastian Nicoli, aveva scritto a Rfi evidenziando la necessità di una limitazione all’accesso della stazione nelle ore notturne per ragioni di sicurezza e di igiene. Questo, dopo le lamentele che erano giunte in Municipio da parte di alcuni viaggiatori che segnalavano la presenza di persone senza fissa dimora che bivaccavano di notte negli spazi della stazione. La richiesta di chiusura era stata presentata a Rfi e per conoscenza alla Polfer e alla Prefettura di Bergamo.

Nella sala di attesa della stazione di Romano sono accaduti in passato episodi spiacevoli, tra cui quello relativo a un pendolare aggredito e malmenato da un senza fissa dimora che si trovava nella sala perché il viaggiatore aveva cercato di aprire una finestra per arieggiare il locale.