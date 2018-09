Pertosse, parte la campagna Ats «Fate il vaccino in gravidanza»

Poster, brochure, volantini: da oggi prende il via la campagna sul vaccino contro la pertosse in gravidanza. È la prima così specifica avviata in Bergamasca e l’Ats di Bergamo fa da «apripista» per la campagna regionale annunciata dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, all’indomani dei decessi di due neonate a causa della pertosse avvenuti questa estate.