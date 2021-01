Pfizer taglia 25.740 dosi in Lombardia Bergamo, si parte con i richiami

Previsto per martedì 19 gennaio l’arrivo di altre 70.200, probabilmente 7 mila per gli hub bergamaschi.

La Lombardia ha corso anche nel weekend nella campagna vaccinale contro il Covid: secondo i dati del sito Aifa, Agenzia nazionale del farmaco, aggiornato in tempo reale sulle somministrazioni, in Lombardia sono state somministrate in totale, alle 20,35 di doenica 17 gennaio, 184.349 dosi (la campagna in corso riguarda operatori sanitari degli ospedali e delle Rsa, gli ospiti anziani delle case di riposo, gli operatori del soccorso, Areu e Ats nonché medici di base e pediatri, medici di libera professione, odontoiatri) sulle 235.620 dosi già consegnate.

Nel dettaglio sono stati vaccinati 129.877 operatori sanitari (medici, infermieri, Oss), 40.222 soggetti appartenenti al personale non sanitario e 14.050 ospiti delle Rsa. La percentuale delle somministrazioni è del 78,2% rispetto alle dosi consegnate. Lunedì 18, o al più tardi martedì 19 gennaio, dovrebbero arrivare le nuove dosi del vaccino Pfizer: gli annunciati tagli dall’azienda produttrice, per la Lombardia, una delle regioni più penalizzate, si concretizzano in 25.740 dosi in meno, un taglio del 26,8%. Rispetto alle 95.940 previste ne arriveranno quindi 70.200 circa (per la Bergamasca si presume che le dosi che arriveranno si aggirino intorno alle 7.000 in totale per i 3 hub).