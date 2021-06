Piazza Vecchia verde, diventerà una prateria con 15 mila piante di 100 varietà diverse

«Gioioso, immersivo, ispirazionale». Così Nigel Dunnett annuncia il suo allestimento in Piazza Vecchia che, dal 9 al 26 settembre, si trasformerà in giardino con «I Maestri del paesaggio». La manifestazione ideata da Arketipos con il sostegno di Comune di Bergamo e Regione Lombardia (grazie a Camera di Commercio, Fondazione Cariplo e Uniacque) giunge al l’11ª edizione con il titolo «From nature to nature. A journey in the city of the future» , ragionando sui temi dell’ecologia, funzionalità e bellezza, integrazione tra natura e intervento umano.

Dunnett porterà in Città Alta un angolo dell’East London dove, attorno al parco olimpico, ha fatto nascere prati fioriti. Piazza Vecchia diventerà una prateria per il 60% della sua superficie con 15 mila piante di 100 varietà diverse all’insegna della biodiversità e della bellezza. Mercoledì la presentazione nel «Giardino dell’incontro» realizzato con le risorse raccolte durante l’edizione del 2020 dei «Maestri», fortemente segnata dalla pandemia. Il giardino è stato realizzato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, stanze verdi che conducono ai giardini del Pistoletto, il «Terzo paradiso».