Piazzatorre capitale del Downhill, ospiterà il campionato italiano - Video

Piazzatorre si prepara ad accogliere i migliori atleti nazionali che si sfideranno per la conquista delle maglie di Campioni italiani downhill 2021 sulla spettacolare pista Back to the roots del Love Bike Park, nel comprensorio del Monte Torcola. L’evento, che si terrà il 17 e 18 luglio, è organizzato dalla società sportiva «Four T Project» (che gestisce anche lo stesso Bike park di Piazzatorre) in collaborazione con il Comune di Piazzatorre e grazie al supporto economico di alcune attività della zona. «Dopo aver ospitato lo scorso anno il Campionato italiano di Bmx Freestyle (tenutosi al Polaresco il 12 settembre 2020) – dichiara Matteo Testa, presidente della Four T Project –, Bergamo nel 2021 ospiterà un’altra manifestazione tricolore della disciplina più estrema e spettacolare della Mountain bike, la Downhill. Come società sportiva organizziamo eventi da 10 anni e l’anno scorso, visto quello che si è vissuto nella bergamasca a causa della pandemia, abbiamo voluto portare proprio su questo territorio una gara nazionale, come simbolo di rinascita per Bergamo e provincia. Sempre con lo stesso obiettivo abbiamo deciso quest’anno di realizzare la doppietta (che mai nessuno è riuscito a fare), portando nella bergamasca, a Piazzatorre, la gara tricolore di Downhill».