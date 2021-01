Piscine chiuse, incassi dimezzati Calo di fatturato per oltre 20 milioni

la gola, con incassi dimezzati e una perdita di fatturato nel 2020 che supera i 20 milioni di euro. Oltre a un futuro incerto: sì, perché le piscine pubbliche della Bergamasca (in tutto una ventina) dopo la chiusura scattata per l’aggravarsi dell’epidemia il 24 ottobre, riapriranno - così almeno è previsto - il 5 marzo, data della scadenza dell’ultimo Dpcm. Ma sono pochi, in realtà, i gestori privati che ci credono, visto l’andamento dei contagi. Molti invece, se non tutti, sono quelli che si sentono dimenticati dalle istituzioni e che considerano irrisori i ristori ricevuti dallo Stato per il 2020 (anno in cui sono stati costretti a rimanere chiusi anche fra marzo e giugno), soprattutto se confrontati con gli elevati costi di manutenzione degli impianti natatori.