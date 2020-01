Piste come campi di battaglia I maestri: «Evitate il fai da te»

Un inverno eccezionale sulle piste, non solo per la grande presenza di appassionati del circo bianco, ma anche dal punto di vista degli interventi di soccorso. Con l’aumento delle presenze sulle piste da sci è stato inevitabile, in particolare durante le vacanze natalizie, registrare diversi interventi di soccorso, proprio per aiutare gli sportivi con gli sci (o la tavola) ai piedi.