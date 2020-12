Pizza e solidarietà a Torre Pallavicina Non molla l’ostello in riva al Serio

Lockdown, chiusure, strette natalizie e norme anti-contagio da rispettare, che hanno portato una diminuzione di capienza e di affluenza.

È stato sicuramente un anno molto difficile per le attività commerciali, per chi lavora nella ristorazione e nel campo della ricettività. Una situazione che per qualcuno è risultata ancora più complicata per diversi motivi. Come, ad esempio, è successo a Lorenzo Di Schiena e Elena Albarello che, insieme a loro figlio, Samuele Di Schiena, gestiscono l’Ostello Molino di Basso, la struttura, a Torre Pallavicina, di proprietà del Parco Oglio Nord.