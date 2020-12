«Plasma iperimmune sicuro ed efficace» L’Avis risponde con 1.600 donatori

Una delle armi utilizzate nella lunga guerra al coronavirus ha la sagoma morbida di una sacca di sangue con gli anticorpi irrobustiti. Sin dal principio dell’emergenza Sars-Cov-2 l’impiego del plasma iperimmune è stato inserito fra le migliori strategie applicabili nella cura delle persone colpite: si è fatta largo in fretta l’idea di utilizzare, nella lotta al virus, il plasma di chi il virus l’aveva sconfitto, in quanto carico di anticorpi capaci di bloccarne la diffusione.

Di questo e di altri aspetti legati alla prima e alla seconda ondata della pandemia si è parlato a lungo venerdì sera in un incontro online organizzato da Soroptimist (club di Treviglio e di Bergamo, che hanno a capo Paola Maria Negrini e Ivana Suardi) e Avis regionale e provinciale. I cui rispettivi presidenti, Oscar Bianchi e Artemio Trapattoni, hanno introdotto il tema sottolineando l’importanza della donazione e il ruolo vitale giocato dalla Lombardia – 500.000 unità di sangue raccolte in un anno in regione su un totale di 2 milioni in Italia, praticamente un quarto – e dalla provincia di Bergamo, con le sue 157 sezioni comunali fatte di 36.000 avisini quanto mai attivi.

«Da sempre il plasma iperimmune è utilizzato nei periodi critici delle grandi epidemie», ha ricordato la dottoressa Anna Falanga, direttrice dell’Unità di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale delle provincia di Bergamo. «Se ne fece ricorso già nel 1880 ai tempi della difterite passando poi per poliomielite, spagnola, ebola e altre ancora: quindi è apparso subito un ottimo candidato anche al trattamento del Sars-Cov-2».