Policlinico San Marco, doppio riconoscimento internazionale per il recupero post intervento dei pazienti

Il Policlinico San Marco di Zingonia ha ottenuto un doppio e importante riconoscimento per il recupero post-chirurgia dei pazienti. In particolare, la chirurgia dell’obesità e la chirurgia colo-rettale hanno ottenuto la Certificazione internazionale di centro qualificato Eras, acronimo di Enhanced Recovery After Surgery, appunto «miglior recupero post intervento».

«Da sempre siamo impegnati per offrire le cure migliori e più efficaci, ma anche meno invasive» È il secondo centro in Italia e l’unico in Lombardia a essere certificato Eras nelle due diverse branche chirurgiche: «Siamo molto orgogliosi», dice il professor Stefano Olmi, responsabile dell’Unità operativa di chirurgia generale e oncologica e del Centro di chirurgia della parete addominale del Centro di chirurgia laparoscopica avanzata e del Centro di chirurgia dell’obesità. «Da sempre - continua - poniamo massima attenzione e impegno per offrire ai nostri pazienti le cure migliori e più efficaci, ma anche le meno invasive possibili, sia nell’ambito della patologia benigna, come nel caso dell’obesità, sia per trattare le patologie tumorali, come nel caso della chirurgia colo-rettale. Così da favorire una ripresa in tempi più brevi. ormai da vent’anni utilizziamo l’approccio mini-invasivo laparoscopico, con cui oggi trattiamo la quasi totalità delle patologie».

I punti chiave che hanno portato alla certificazione riguardano la pianificazione e la preparazione prima del ricovero attraverso il miglioramento dell’alimentazione e della forma fisica, evitando il digiuno preoperatorio, ma anche la riduzione dello stress chirurgico, attraverso l’utilizzo delle tecniche laparoscopiche. Non solo: «premiate» la gestione ottimale del dolore e della nausea, l’utilizzo ridotto di cateteri e drenaggi, la mobilizzazione precoce e una rapida ripresa dell’alimentazione dopo l’intervento.

«Meno giorni di degenza»