Polizia locale, stretta contro lo spaccio in città: in un anno sequestrati 12 kg di droga

Bergamo, presentato il bilancio dell’attività 2021 del Comando di via Coghetti. Nei quartieri oltre 28 mila ore di presidio.

Più di 12 kg di droga sequestrata, 26 arresti, oltre 28 mila ore di presidio nei quartieri della città. E ancora: quasi 25 mila persone e 5 mila attività controllate nell’ambito dei controlli anti Covid, oltre 1600 incidenti stradali rilevati, 131 mila sanzioni per violazioni al codice della strada, metà delle quali rilevate dagli occhi elettronici delle Ztl che nella grande maggioranza dei casi hanno pizzicato persone non residenti in città. Sono solo alcuni dei numeri principali del bilancio dell’attività svolta nel 2021 dalla Polizia locale di Bergamo, presentato mercoledì 26 gennaio a Palazzo Frizzoni dal vicesindaco Sergio Gandi e dalla comandante Gabriella Messina.

La pandemia che ha travolto Bergamo durante il 2020, spiegano dal Comune, ha completamente modificato l’attività della Polizia Locale e ha continuato a farlo lungo tutto il 2021. Tutti gli operatori del Comando sono impegnati nella verifica del rispetto delle norme statali, regionali e locali emesse per contrastare il contagio da virus Covid-19. E proprio la pandemia e la gestione delle disposizioni ha assorbito tante energie del corpo del Comune di Bergamo, premiato, proprio per la gestione dell’emergenza, nell’ambito dell’Assemblea ANCI 2021 a Parma. Ben 24.994mila le persone controllate nell’ambito dei servizi di verifica dell’osservanza delle disposizioni anti Covid19 (possesso di green pass, di super green pass – anche sui trasporti -, obbligo di mascherina all’aperto, ecc.), 5.424 le attività sottoposte a controllo, 305 le sanzioni elevate (236 a persone, 69 ad esercizi commerciali).