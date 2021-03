Pomodori, colombe, pavoni e asinelli La grande bellezza fiorisce nella fattoria

«C’era una volta una gallina che si muoveva a fatica, perché aveva una zampa più corta dell’altra. Se ne stava per tutto il giorno ferma nel pollaio, ma non soffriva la fame né la solitudine, perché aveva accanto una buona amica, una colomba bianca, che raccoglieva il mais nel becco e glielo portava». Quanta bellezza c’è nell’essere diversi ma vicini, quanta gioia può nascere da gesti piccoli e gratuiti come quello della colomba: lo spiegano con semplicità le favole che Johnny Scolari narrava ai bambini delle scuole in visita alla sua fattoria didattica «La Merletta» ad Almè. «Non c’è niente da inventare - dice -. Basta osservare la vita degli animali, queste cose accadono davvero». Lo seguiamo nel pollaio ed eccole lì, la gallina e la colomba, intente a «chiacchierare» come grandi amiche. Sorride osservandole Gabriele Albani, 37 anni, un giovane di Bergamo con la sindrome di Down, che qui ha trovato una seconda casa, un luogo dove può esprimere le sue qualità migliori a contatto con la natura.