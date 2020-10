Ponteranica, giochi vietati nei parchi Il sindaco: impossibile igienizzarli

Da lunedì 19 ottobre è vietato l’utilizzo dei giochi nei parchi pubblici di Ponteranica. La comunicazione è stata data dal sindaco Alberto Nevola utilizzando il gruppo Facebook «Sei di Ponteranica se…», e ne sono seguite subito alcune polemiche. Il sindaco Nevola ha scritto: «Da oggi (lunedì, ndr) chiuderemo l’accesso ai giochi nei parchi pubblici in quanto non ci è possibile garantire una modalità di pulizia che elimini il rischio di contaminazione. Confidiamo nella vostra collaborazione».

Un messaggio breve e conciso che arriva all’indomani della conferenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del nuovo Dpcm con le misure in vigore fino al 13 novembre. Anche se il nuovo decreto non parla espressamente di parchi, il sindaco ha deciso di intervenire in un’ottica di coerenza con tutto ciò che sta succedendo, come spiega: «In questo periodo stiamo chiedendo alle associazioni che utilizzano gli spazi comunali per le loro attività di rispettare tutta una serie di procedure e di igienizzare e sanificare tutte le attrezzature che utilizzano. Lo stesso vale per le scuole e gli asili, perciò abbiamo fatto una scelta di coerenza nel chiudere non i parchi, ma i giochi al loro interno».