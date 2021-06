Ponti in sicurezza, dal 21 giugno tocca a via San Bernardino

Non ci sono solo asfaltature e strade nel programma dei cantieri che ci accompagneranno nei prossimi mesi estivi. Proseguiranno fino a Ferragosto i lavori di messa in sicurezza dei ponti della ferrovia in via don Bosco e via San Bernardino, all’altezza di largo Tironi.

Qui si procede a domino, per non chiudere troppe strade nello stesso periodo. Dopo l’apertura nei giorni scorsi del primo fornice del ponte di via don Bosco, quello verso il centro, alla fine di questa settimana si riaprirà il secondo, visto che sono agli sgoccioli i lavori in via don Bosco, giusto una settimana prima di passare al ponte di via San Bernardino

. Anche in questo caso, ci sarà un primo cantiere, già programmato tra il 21 giugno e il 18 luglio, in uscita dalla città (si prenderà l’occasione per fare anche i lavori del teleriscaldamento), mentre dal 21 luglio al 15 agosto si lavorerà sul secondo fornice. In entrambi i casi, è previsto uno spostamento del traffico tra il quartiere di Carnovali da un lato e via San Giorgio dall’altro. Il Comune sta sistemando in questi mesi anche altri 4 ponti: dopo quelli di via Crocifisso e via Pescaria, è quasi completata la messa in sicurezza del ponte di via Tremana e poi, a scuole chiuse, si interverrà (in due parti) su quello di via Zanica: «Per la sistemazione dei ponti – dice l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla – è arrivata una sollecitazione da parte del Ministero delle Infrastrutture di tenerli tutti sotto controllo».