Post-Covid: monitoraggio per un anno Anche per chi lo ha fatto a casa

Un anno di assistenza gratuita, per monitorare dolore e paura. Per (re) imparare a respirare - anche con la consulenza di un apneista di fama come Umberto Pellizzari - e a muoversi. Ma anche un anno per raccogliere nuovi dati, utili sotto l’aspetto scientifico, sulle complicanze derivanti dall’infezione.

Un’occasione per 600 persone (180 sono già selezionate, altre 420 possono candidarsi, chiamando lo 02.84988498 oppure scrivendo a [email protected]) che nei mesi scorsi hanno contratto il Covid, e sono state curate in ospedale o a casa, rimanendo fuori dai circuiti del sistema sanitario. È offerta dal progetto «Rocco», acronimo di «Registry of coronavirus complications» e dedicato a Rocco Bettinelli, ingegnere bergamasco e rotariano, morto il marzo scorso proprio per il virus. Il progetto, presentato come modello di integrazione sociosanitaria, unendo prossimità e ricerca, è l’evoluzione del call center attivato durante l’emergenza dal Rotary distretto 2042, grazie al «caterpillar» Maurizio Maggioni, e che ora si riorganizza attorno alla nuova mission raccogliendo una serie di partner importanti, da Ats all’Asst Papa Giovanni XXIII fino agli Istituti ospedalieri bergamaschi-gruppo San Donato.